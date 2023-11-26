Цены на популярные криптовалюты в долларах США

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 37 718,2 $; изменения за 24 часа: -0,06%.

Ethereum (ETH): 2 087,59 $; изменения за 24 часа: +0,60%.

Tether (USDT): 1,0001 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 233,90 $; изменения за 24 часа: +0,17%.

USD Coin (USDC): 0,9975 $; изменения за 24 часа: -0,13%.

Dogecoin (DOGE): 0,077818 $; изменения за 24 часа: -0,29%.

Cardano (ADA): 0,3925 $; изменения за 24 часа: +0,89%.

По состоянию на 26 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 463.09 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.