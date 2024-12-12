Доллар снова подорожал в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,91 тенге, поднявшись на 5,17 тенге.
Средневзвешенный курс юаня вырос на 0,95 тенге, до 72,13 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,77-523,08 тенге, евро – по 545,51-552,61 тенге, рубли – по 4,98-5,09 тенге.
Вместе с тем цены на нефть продолжают расти на торгах 12 декабря.
Стоимость нефти марки Brent торгуется около 73 долларов за баррель, добавив 0,24%. Фьючерсы на американскую нефть WTI составили 73,69 доллара за баррель, что на 1,03% дороже, чем на предыдущей сессии.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,05 тенге, евро – в 534,82 тенге, рубля – в 5,06 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 декабря, можно здесь.