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Финансы

Доллар снова подорожал в Казахстане

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 15:46 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,91 тенге, поднявшись на 5,17 тенге.

Средневзвешенный курс юаня вырос на 0,95 тенге, до 72,13 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,77-523,08 тенге, евро – по 545,51-552,61 тенге, рубли – по 4,98-5,09 тенге.

Вместе с тем цены на нефть продолжают расти на торгах 12 декабря.

Стоимость нефти марки Brent торгуется около 73 долларов за баррель, добавив 0,24%. Фьючерсы на американскую нефть WTI составили 73,69 доллара за баррель, что на 1,03% дороже, чем на предыдущей сессии.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,05 тенге, евро – в 534,82 тенге, рубля – в 5,06 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 декабря, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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