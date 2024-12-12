Вслед за рублем: тенге снова ослаб к середине недели

После нескольких дней укрепления, тенге снова начал слабеть по отношению к доллару в середине текущей недели. На фоне чего происходит снижение курса нацвалюты, рассказали Zakon.kz аналитики.

На валютных торгах в среду, 12 декабря средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 517,74 тенге за доллар, прибавив за день 9,24 тенге. Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 12 декабря, составил 516,93 тенге. Таким образом, укрепление курса нацвалюты, наблюдавшееся с начала недели, было практически нивелировано.

Фото: Национальный банк РК

По данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), объем торгов в среду вырос до 251,8 млн долларов (+11,4 млн), что может быть связано с подготовкой участников локального валютного рынка к длинным выходным.

Аналитики отметили, что российский рубль также резко ослаб в среду, что могло подтолкнуть локальных игроков рынка к приобретению инвалюты.

Добавим, что после укрепления до 99 рублей за доллар в минувшие выходные, официальный курс USDRUB вновь превысил 100 рублей 11 декабря, а на 12 декабря вырос до отметки 103,27 рубля за доллар, согласно данным Центробанка России.

Аналитик Анна Бодрова полагает, что снижение курса тенге – реакция на девальвацию рубля.

"По сравнению с уровнями прошлой недели, курс тенге заметно крепче, но текущие значения очень далеки от средневзвешенных. Новый всплеск ослабления российского рубля оказал влияние на траекторию тенге. Это неизбежно из-за торгово-экономических связей между странами". Анна Бодрова

Эксперт уточнила, что в моменты столь заметных колебаний курса становится очевидной проблема с достаточностью предложения иностранной валюты на рынке KASE. При этом Нацбанк делает максимум возможного для стабилизации курса, однако этот эффект недостаточен, пояснила Анна Бодрова.

По ее оценкам, в четверг курсы иностранных валют будут находиться в следующем диапазоне: доллар США останется в рамках 515-525 тенге, евро – 540-550 тенге, рубль – 5-5,1 тенге, китайский юань – 71-72 тенге.

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