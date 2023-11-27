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Законодательство РК

Как платить налоги при сдаче квартиры в аренду с 2024 года

Как платить налоги при сдаче квартиры в аренду с 2024 года Фото: Zakon.kz
Как платить налоги при сдаче квартиры в аренду после отмены ЕСП с 1 января 2024 года, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В КГД пояснили, что с 2024 года казахстанцы, сдающие квартиры в аренду, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:

1. Зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги, в зависимости от выбранного налогового режима: 

  • Выбрать специальный налоговый режим (СНР) на основе патента – ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) 1%, патент выкупается от 1 месяца до года;
  • СНР на основе упрощенной декларации – ставка ИПН 1,5 %, социального налога 1,5%, отчетность предоставляется 1 раз в полугодие;
  • СНР с использованием специального мобильного приложения, ставка ИПН 1% от дохода, отчетность не представляется, приложение рассчитает за вас налоги и платежи.

При этом необходимо помнить, что также необходимо уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет в 2023 году 14 350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя (на 2023 год пенсионные взносы – 7000 тенге, социальные отчисления – 2450 тенге, взносы на медицинское страхование – 4900 тенге);

2. Без регистрации ИП:

  • представляется декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ИПН в размере 10% от суммы полученного дохода;
  • при сдаче квартиры в аренду юридическому лицу или ИП налоги за вас уплачивает арендатор. Сумма ИПН в размере 10%, обязательные пенсионные взносы – 10%, взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 2% от суммы полученного дохода.

В КГД напомнили, что Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам.

Казахстанцы, уплатившие ЕСП, могли были не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), если полученный доход за календарный год не превышал 4,1 млн тенге (1175 МРП).

При этом уплата ЕСП позволила казахстанцам воспользоваться медицинским обслуживанием в рамках обязательного социального медицинского страхования, получать социальные пособия.

Однако применение ЕСП завершается 31 декабря 2023 года.

Ранее мы рассказали, что делать самозанятым после отмены ЕСП.

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