Прогноз: какое будущее ждет криптовалютный рынок

По различным данным, инвестиции в криптовалютные инструменты выросли до максимумов 2021 года. Стоит ли инвестировать в криптовалюту, может ли она стать альтернативным защитным инструментом для инвестора и какое будущее ждет рынок, выяснял Zakon.kz.

Как сообщает investing.com, приток капитала в инвестиционные продукты, связанные с цифровыми активами, в частности, в регулируемые трасты и фьючерсные ETF, уже в течение девяти недель подряд продолжают демонстрировать положительную динамику.

По данным аналитиков Coinshares, на прошлой неделе (20-26 ноября) объем поступлений вырос до 346 млн долларов, что стало самым высоким показателем за последнее время. По мнению экспертов, такая динамика инвестиционных потоков свидетельствует о высоких ожиданиях участников рынка в преддверии возможного одобрения биткоин-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Что сейчас происходит на рынке криптовалют

В 2023 году рынок начал восстанавливаться. Стоит также отметить более пристальное внимание регулирующих органов к криптоотрасли. В этом нет ничего неожиданного, учитывая все, что произошло в 2022 году.

"Мы твердо уверены, что криптовалютное пространство ждет большое будущее. Создано сообщество и экосистема, которая позволяет людям использовать технологию блокчейна, открывая возможности для семей, сообществ и экономик по всему миру. Индустрия в целом демонстрирует рост и устойчивость, завершая год с положительными результатами. Биткоин демонстрирует годовой ATH (исторический максимум), растет количество биткоин-миллионеров (+237%), фонды подают заявки на создание спотовых ETF. Все это большой позитив для рынка", – считает генеральный менеджер Binance Казахстан Жаслан Мадиев.

На фоне геополитических событий инвесторы с фондового рынка бегут в спокойные гавани. Одной из таких является золото. Но может ли криптовалюта служить защитным инструментом?

Подобный тренд наблюдался во время пандемии COVID-19, которая оказала огромное негативное влияние на макроэкономическую ситуацию во всем мире. В 2020 году мировые рынки столкнулись с беспрецедентной волатильностью и нестабильностью и в без того уязвимых экономиках многих стран. В условиях глобальной экономической неопределенности, инфляции и страдающих из-за макроэкономического шока традиционных активов, вызванного COVID-19, люди во всем мире все чаще стали обращаться к биткоинам и криптовалютам как к альтернативным активам и способам перевода денег.

"Это вывело крипторынок на новый уровень мейнстрима. COVID-19 очень четко подсветил макроэкономические проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, в результате этого люди стали лучше разбираться в в инфляции и понимать, как это может повлиять на бизнес-сегмент и частную жизнь. Сейчас мы видим этот тренд и в связи с геополитической ситуацией в мире. Геополитическая напряженность стимулирует спрос на дефицитные активы, включая как физическое золото, так и биткоин, который многие инвесторы рассматривают, как цифровое золото". Жаслан Мадиев

Безусловно, криптовалюты уже достаточно долгое время рассматриваются многими инвесторами как альтернатива традиционным. Жаслан Мадиев говорит, что многие крупные компании и институты сегодня инвестировали в биткоин, открывая новую эру признания криптовалют. Среди них MicroStrategy, который стал одним из первых крупных инвесторов в биткоин с большим количеством покупок с августа 2020 года.

В феврале 2021 года автомобильный гигант Tesla объявлял о покупке биткоина на сумму 1,5 млрд долларов. Финтехкомпания Square Inc, основанная Джеком Дорси, инвестировала 50 млн долларов в биткоин в октябре 2020 года. И этот список можно продолжать.

Перспективы рынка криптовалют и что надо знать о нем

Существует множество факторов, влияющих на криптовалюты, и рынки криптовалют могут реагировать непредсказуемо на экономические условия. В условиях экономического замедления многие инвесторы ищут убежище для сохранения своих активов. Теоретически, если криптовалюты воспринимаются как "убежище" среди инвесторов, это может увеличить спрос на них и повысить их цену. Однако истина в том, что на протяжении последних нескольких лет криптовалюты показали высокую волатильность, и многие инвесторы все еще считают их рискованным активом. Криптовалюты, в частности Bitcoin, часто представляют как "защиту от инфляции", особенно в странах с ее высоким уровнем.

"Учитывая ограниченное предложение Bitcoin (максимум 21 миллион), его ценность не подлежит размыванию через инфляцию в той же степени, что и фиатные валюты. Таким образом, ускорение инфляции может увеличить спрос на криптовалюты и повысить их цену. Криптовалюты в настоящее время все еще находятся в стадии развития, их рыночная динамика и взаимосвязь с более традиционными рынками могут быть сложными и непредсказуемыми". Жаслан Мадиев

Согласно индексу принятия криптовалют от Chainalysis рынок в Центральной и Южной Азии, Океании (CSAO) является одним из самых динамичных в мире. По объему транзакций CSAO является третьим по величине криптовалютным рынком, едва уступая другим географиям, и на его долю приходится чуть менее 20% мировой активности. Казахстан стабильно занимает 10 строчку в индексе принятия криптовалют в регионе Центральной и Южной Азии.

Предупрежден – значит, вооружен

Есть ряд ключевых моментов, на которых следует сосредоточиться. Во-первых, крайне важно провести тщательное исследование перед любыми инвестициями, в частности, и в криптовалюту. Ознакомьтесь с проектом, его командой, технологической основой, партнерствами и конкурентами.

Не стоит забывать о волатильности, которая может привести к значительным колебаниям цены. И, пожалуй, главное правило – никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Также распределяйте риски, диверсифицируйте портфель.

Еще не менее важным аспектом является безопасность платформы, на которой хранятся криптовалюты. Необходимо пользоваться только надежными криптовалютными кошельками и биржами, и где возможно, следует использовать двухфакторную аутентификацию.

Краткосрочное инвестирование может приносить большие прибыли, но при инвестировании в криптовалюту все же лучше рассматривать долгосрочную перспективу.

И помните, что криптовалюты представляют собой инновационную, но все еще очень молодую отрасль. Тщательное планирование и осмотрительность являются ключом к успешному инвестированию.

Еще в середине ноября investing.com со ссылкой на Happycoin.club писал: "Подъем биткоина (BTC) выше 37 000 долларов, самой высокой цены за 18 месяцев, вызван растущим оптимизмом по поводу того, что скоро американские регуляторы одобрят первый спотовый биржевой биткоин-фонд (ETF). После этого есть все шансы на начало беспрецедентного ралли...".

Фото: Investing

Инвесторы ожидают, что одобрение биткоин-ETF изменит ситуацию в период с конца 2023 года по первую половину 2024 года. Видно, что рынок делает все возможное, чтобы ускорить одобрение физического биткоин-ETF. При этом консенсус заключается в том, что это произойдет в ближайшие три месяца, если не раньше. Такие крупные инвестиционные компании, как BlackRock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise и Invesco, уже подали заявки на биткоин-ETF, которые находятся на рассмотрении.