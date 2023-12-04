Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Каким будет бюджет Алматы в 2024 году

Каким будет бюджет Алматы на 2024 год Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлено решение маслихата Алматы "О бюджете города Алматы на 2024-2026 годы", сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается утвердить бюджет города Алматы на 2024–2026 годы, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

доходы – 1 563 006 305 тысяч тенге, в том числе:

  • налоговым поступлениям – 1 413 046 121 тысяч тенге;
  • неналоговым поступлениям – 7 443 742 тысяч тенге;
  • поступлениям от продажи основного капитала – 27 132 869 тысяч тенге;
  • поступлениям трансфертов – 115 383 573 тысяч тенге;

затраты – 1 544 309 620 тысяч тенге;

На что пойдут эти средства

Планируется, что объем бюджетных изъятий в республиканский бюджет на 2024 год составит 226 102 075 тысяч тенге.

При этом расходы на государственные услуги общего характера составят 17 299 712 тысяч тенге.

Также планируются следующие расходы:

  • на оборону – 18 804 399 тысяч тенге.
  • на обеспечение общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно–исполнительной деятельности – 43 827 589 тысяч тенге.
  • на образование – 451 123 328 тысяч тенге.
  • на здравоохранение – 44 133 552 тысяч тенге.
  • на социальную помощь и социальное обеспечение – 64 826 577 тысяч тенге.
  • на жилищно–коммунальное хозяйство – 256 424 116 тысяч тенге.
  • на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 69 344 593 тысячи тенге.
  • на топливно–энергетический комплекс и недропользование – 14 083 829 тысяч тенге.
  • на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 21 140 297 тысяч тенге.
  • на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность – 11 618 567 тысяч тенге.
  • на транспорт и коммуникации – 253 614 791 тысяч тенге.
  • резерв местного исполнительного органа – 28 384 759 тысяч тенге.

Проект решения маслихата резмещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 декабря.

Ранее мы рассказали, сколько денег еще может потребоваться на строительство LRT в Астане.

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 4 декабря
биткоин
Цены на криптовалюты в долларах США
обмен валют
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 3 декабря
Лариса Черненко
Открытые НПА Маслихат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Что стало с сайтом Kyzdar.net, который хотели заблокировать в Казахстане
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: