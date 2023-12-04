Каким будет бюджет Алматы в 2024 году

Подготовлено решение маслихата Алматы "О бюджете города Алматы на 2024-2026 годы", сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается утвердить бюджет города Алматы на 2024–2026 годы, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

доходы – 1 563 006 305 тысяч тенге, в том числе:

налоговым поступлениям – 1 413 046 121 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям – 7 443 742 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 27 132 869 тысяч тенге;

поступлениям трансфертов – 115 383 573 тысяч тенге;

затраты – 1 544 309 620 тысяч тенге;

На что пойдут эти средства

Планируется, что объем бюджетных изъятий в республиканский бюджет на 2024 год составит 226 102 075 тысяч тенге.

При этом расходы на государственные услуги общего характера составят 17 299 712 тысяч тенге.



Также планируются следующие расходы:

на оборону – 18 804 399 тысяч тенге.

на обеспечение общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно–исполнительной деятельности – 43 827 589 тысяч тенге.

на образование – 451 123 328 тысяч тенге.

на здравоохранение – 44 133 552 тысяч тенге.

на социальную помощь и социальное обеспечение – 64 826 577 тысяч тенге.

на жилищно–коммунальное хозяйство – 256 424 116 тысяч тенге.

на культуру, спорт, туризм и информационное пространство – 69 344 593 тысячи тенге.

на топливно–энергетический комплекс и недропользование – 14 083 829 тысяч тенге.

на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения – 21 140 297 тысяч тенге.

на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность – 11 618 567 тысяч тенге.

на транспорт и коммуникации – 253 614 791 тысяч тенге.

резерв местного исполнительного органа – 28 384 759 тысяч тенге.



Проект решения маслихата резмещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 декабря.

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