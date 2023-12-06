Каким будет бюджет Астаны на 2024 год
Так, предлагается утвердить бюджет города Астаны на 2024-2026 годы, в том числе на 2024 год, в следующих объемах:
1) доходы – 665 302 375 тысяч тенге, в том числе по:
- налоговым поступлениям – 662 587 375 тысяч тенге;
- неналоговым поступлениям – 415 000 тысяч тенге;
- поступлениям от продажи основного капитала – 2 300 000 тысяч тенге;
2) затраты – 617 005 417 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 350 000 тысяч тенге, в том числе:
- бюджетные кредиты – 2 350 000 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 417 294 тысячи тенге, в том числе:
- приобретение финансовых активов – 6 417 294 тысяч тенге;
5) погашение займов – (-39 529 664) тысяч тенге.
На 2024 год предусмотрены бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 74 680 101 тысяча тенге.
Резерв местного исполнительного органа города на 2024 год установлен в сумме 14 412 692 тысячи тенге.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 декабря.
Ранее мы рассказали, каким будет бюджет Алматы в 2024 году.