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Нацбанк утвердил новый график решений по базовой ставке

Нацбанк утвердил новый график решений по базовой ставке Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2024 год. Об этом 5 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.

В предстоящем новом 2024 году Нацбанк планирует принять восемь решений по базовой ставке, четыре из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда:

  • 19 января;
  • 23 февраля;
  • 12 апреля;
  • 31 мая;
  • 12 июля;
  • 29 августа;
  • 11 октября;
  • 29 ноября.
"В 2024 году все решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели. Таким образом, решение вступает в силу с первого рабочего дня последующей недели", – говорится в сообщении Нацбанка РК.

24 ноября 2023 года в Национальном банке Казахстана (НБК) озвучили решение по базовой ставке.

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