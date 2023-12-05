Нацбанк утвердил новый график решений по базовой ставке

Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2024 год. Об этом 5 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.

В предстоящем новом 2024 году Нацбанк планирует принять восемь решений по базовой ставке, четыре из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда:

19 января;

23 февраля;

12 апреля;

31 мая;

12 июля;

29 августа;

11 октября;

29 ноября.

"В 2024 году все решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели. Таким образом, решение вступает в силу с первого рабочего дня последующей недели", – говорится в сообщении Нацбанка РК.

24 ноября 2023 года в Национальном банке Казахстана (НБК) озвучили решение по базовой ставке.

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Комитет по денежно-кредитной политике НБК принял решение снизить базовую ставку с 16% до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п. п. Решение было принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.