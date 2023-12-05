Нацбанк утвердил новый график решений по базовой ставке
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2024 год. Об этом 5 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.
В предстоящем новом 2024 году Нацбанк планирует принять восемь решений по базовой ставке, четыре из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда:
- 19 января;
- 23 февраля;
- 12 апреля;
- 31 мая;
- 12 июля;
- 29 августа;
- 11 октября;
- 29 ноября.
"В 2024 году все решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели. Таким образом, решение вступает в силу с первого рабочего дня последующей недели", – говорится в сообщении Нацбанка РК.
24 ноября 2023 года в Национальном банке Казахстана (НБК) озвучили решение по базовой ставке.
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Комитет по денежно-кредитной политике НБК принял решение снизить базовую ставку с 16% до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п. п. Решение было принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.
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