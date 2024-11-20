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Законодательство РК

Новый график решений по базовой ставке утвердил Нацбанк Казахстана

Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 10:25 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2025 год. Об этом сегодня, 20 ноября 2024 года, проинформировали в пресс-службе монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.

Из релиза Нацбанка следует, что в следующем году планируется принять восемь решений по базовой ставке, четыре из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда:

  • 17 января;
  • 7 марта;
  • 11 апреля;
  • 5 июня;
  • 11 июля;
  • 29 августа;
  • 10 октября;
  • 28 ноября.
"Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели".Пресс-служба НБК

Предыдущее решение по базовой ставке Нацбанк объявил 11 октября 2024 года. Тогда Комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

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Очередное плановое решение НБК по базовой ставке будет объявлено 29 ноября.

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