Новый график решений по базовой ставке утвердил Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2025 год. Об этом сегодня, 20 ноября 2024 года, проинформировали в пресс-службе монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.

Из релиза Нацбанка следует, что в следующем году планируется принять восемь решений по базовой ставке, четыре из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда:

17 января;

7 марта;

11 апреля;

5 июня;

11 июля;

29 августа;

10 октября;

28 ноября.

"Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели". Пресс-служба НБК

Предыдущее решение по базовой ставке Нацбанк объявил 11 октября 2024 года. Тогда Комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

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Очередное плановое решение НБК по базовой ставке будет объявлено 29 ноября.