Новый график решений по базовой ставке утвердил Нацбанк Казахстана
Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) утвердил график решений по базовой ставке на 2025 год. Об этом сегодня, 20 ноября 2024 года, проинформировали в пресс-службе монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.
Из релиза Нацбанка следует, что в следующем году планируется принять восемь решений по базовой ставке, четыре из которых будут приняты на основе результатов прогнозного раунда:
- 17 января;
- 7 марта;
- 11 апреля;
- 5 июня;
- 11 июля;
- 29 августа;
- 10 октября;
- 28 ноября.
"Решения по базовой ставке будут объявлены в последний рабочий день недели в 12:00 по времени Астаны и вступают в силу с первого рабочего дня последующей недели".Пресс-служба НБК
Предыдущее решение по базовой ставке Нацбанк объявил 11 октября 2024 года. Тогда Комитет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Очередное плановое решение НБК по базовой ставке будет объявлено 29 ноября.
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