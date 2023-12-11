Казахстан демонстрирует рост ВВП, несмотря на волатильность и рост цен в мире

Несмотря на сложный внешний фон на глобальную волатильность на внешних рынках и устойчивое ценовое давление в развитых странах, экономика Казахстана продолжает демонстрировать рост, передает Zakon.kz

Рост годового ВВП за 3 квартал 2023 года в Казахстане составил 4,3% год к году, говорится в отчете Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) – "Рост в условиях риска".

"Рост экономики поддерживается увеличением добычи нефти, строительства и торговли, а также потребительской активности. Тем не менее, рост квартального ВВП 3 квартале 2023 года значительно замедлился с 5,6% во 2 квартале 2023 года до 3,8% по сравнению с 3 кварталом 2022 года". АРРФР

Замедление связано со снижением в растениеводстве, нефтепереработке, цветных металлов, химической и фармацевтической промышленности, а также информации и связи.

"В сентябре 2023 года годовая инфляция продолжила замедляться и составила 11,8% после 14,6% в июне текущего года. Это связано в основном с ослаблением внешнего проинфляционного давления, крепкой динамикой реального курса тенге и выходом из высокой базы прошлого года, но ее быстрому снижению препятствует рост цен в сфере услуг. Монетарная политика остается ограничительной, реальная ставка в 3 кв. 2023 года составила +4,2%, что будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции". АРРФР

Ухудшение макроэкономических условий

По оценкам Агентства, сводный индекс финансовых условий FCI увеличился на 0,2 пункта, что означает ухудшение макрофинансовых условий по сравнению с предыдущим кварталом.

"Ухудшение условий связано с ростом внутренних и внешних процентных ставок на денежном и кредитном рынках, что частично нивелировалось ростом цен на нефть и улучшением условий торговли". АРРФР

Фото: АРРФР

В отчете отмечается, что несмотря на замедление роста инфляции индекс внутреннего FCI в 3 квартале года также увеличился на 0,6 пункта до 2,4, что указывает на ужесточение внутренних финансовых условий.

"Это связано с ростом процентных ставок на кредитном и денежном рынках. Стоит отметить, что высокое положительное значение индекса свидетельствует о значительной жесткости внутренних финансовых условий в стране". АРРФР

В резюме отчета сказано, что ухудшение макрофинансовых условий в 3 квартале 2023 года снижает условный средний рост ВВП в краткосрочном периоде. При этом вероятность того, что темпы роста экономики будут ниже 5,3% в 2024 году и 5,6% в 2025 году, оценивается на уровне 93% и 88% соответственно.

Фото: АРРФР

В целом риски для роста экономики повысились и остаются повышенными по сравнению с историческими значениями.