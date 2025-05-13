Почему ВВП Казахстана показывает рост, несмотря на двузначную инфляцию

По предварительным данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь–апрель 2025 года валовой внутренний продукт страны вырос на 6%. Этот показатель зафиксирован на фоне двузначной инфляции (10% в марте), что формирует сложную картину экономического развития, сообщает Zakon.kz.

Драйверами роста стали несколько ключевых отраслей. Лидер – транспортный сектор, показавший увеличение на 22,4%. Этот результат обусловлен существенным ростом объемов перевозок грузов, в частности, по железной дороге (+20,5%) и трубопроводному транспорту (+19,6%). Региональная динамика в секторе также была высокой: Туркестанская область отметилась ростом на 21,8%, Жамбылская – на 11,2%, а область Абай – на 14,9%.

Сфера торговли увеличилась на 7%, опережая темпы первого квартала (6,3%). Оптовая торговля выросла на 7,4%, розничная – на 6,1%. Значительный вклад внесли такие регионы:

Туркестанская область (+60,4%), где активно шла реализация плодоовощной и фармацевтической продукции;

Акмолинская область (+44%) за счет торговли зерном и кормами;

Шымкент (+19,8%), где выросли продажи дизельного топлива, фармацевтики и лома металлов.

Строительная отрасль показала существенный рост физического объема работ – 16,2%. Однако правительство акцентирует внимание на необходимости ускорения работ с учетом сезонности и координации на местах для контроля стоимости проектов.

В промышленности индекс производства достиг 6,4%. Горнодобывающий сектор вырос на 7,1%, в том числе за счет увеличения добычи угля (+11,2%), нефти (+8,8%) и руды (+1,4%).

Обрабатывающая промышленность показала рост на 7,2%, включая производство продуктов питания (+12%), табачных изделий (+26,3%), химической продукции (+11,2%) и машиностроения (+11,2%).

Региональный анализ промышленного производства также показывает активную динамику в:

Жамбылской области (+23,6%),

Шымкенте (+23,4%),

Алматы (+15%),

области Жетысу (+18,6%),

Туркестанской области (+15,2%).

Сельское хозяйство продемонстрировало рост валовой продукции на 3,9%, а сектор связи – на 2,6%. Обобщая текущую экономическую ситуацию, экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает:

"Экономика растет, ВВП прибавил 6% за четыре месяца, это отлично, но инфляция по-прежнему давит, особенно из-за потребительского спроса, а в строительстве виден перегрев. Цены на нефть помогают бюджету и тенге, но Кабмину важно не увлечься стимулом и не упустить рост цен из-под контроля. В целом хорошо идем". Эльдар Шамсутдинов

Таким образом, предварительные итоги четырех месяцев 2025 года показывают уверенный рост ВВП Казахстана, подкрепленный сильной динамикой в транспорте, торговле и промышленности. Однако этот рост происходит на фоне сохраняющегося инфляционного давления, частично связанного с потребительским спросом и строительной активностью.

Кроме этого, главной инфляционной составляющей в стране является рост цен на тарифы ЖКУ. Данные за март весьма красноречивы:

холодная вода подорожала на 88,4%,

водоотведение – на 23,7%,

центральное отопление – на 19%,

горячая вода – на 14,6%,

электроэнергия – на 14,3%,

газ – на 13,3% (все данные – год к году).

Ранее мы рассказали, что месячный индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле составил 1,2%, показав небольшое замедление по сравнению с мартом (1,3%). За этот месяц платные услуги подорожали на 1,9%, продукты – на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,6%.