Всеобщее декларирование: казахстанцам напомнили важную деталь про наличные деньги

Сегодня, 22 декабря 2023 года, в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК гражданам страны напомнили важную деталь про наличные деньги при всеобщем декларировании, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам рассказали еще раз, как отражать наличные деньги в декларации в рамках всеобщего декларирования.

"Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня", – говорится в сообщении.

В КГД отметили, что Налоговым кодексом РК предусмотрена обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков (ст. 26 Налогового кодекса РК).

"Данное требование не противоречит нормам Конституции РК, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом (п. 2 ст. 18 Конституции РК). В этой связи нормы Закона РК "О банках и банковской деятельности" (ст. 50) и Налогового кодекса (ст. 30) предусматривают раскрытие банковской тайны для целей налогообложения". Пресс-служба Комитета государственных доходов

В комитете обратили внимание граждан на то, что "необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане".

"В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода". Пресс-служба КГД

Основная задача всеобщего декларирования – обеспечение справедливого налогообложения граждан, исходя из размера их доходов. Выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, позволит снизить уровень теневой экономики.

Одним из эффективных методов сокращения теневых оборотов является переход на безналичные платежи, которые стали неотъемлемой частью жизни наших граждан.

Согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана, доля безналичных платежей по итогам девяти месяцев в стране выросла до 86% (в прошлом году – 82%).

Помимо взрослых, безналичными платежами активно пользуются и дети от шести лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей (данные Центра социологических исследований Kursiv Research).

Как уточнили в Комитете госдоходов, ссылаясь на данные Казахстанского фонда гарантирования вкладов, количество депозитов физлиц в банках увеличилось с 16,9 млн до 19,8 млн, годовой прирост составил 14,3%, общий объем депозитов – 18,6 трлн тенге.

"Государство гарантирует возмещение по банковским вкладам до 20 млн тенге в каждом из 19 банков-участников системы гарантирования вкладов". Пресс-служба КГД

13 декабря 2023 года директор Департамента администрирования непроизводственных платежей, физлиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК Нуржан Куандыков напомнил, какая ответственность предусмотрена для физических лиц за непредставление декларации. Подробнее по ссылке.