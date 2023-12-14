Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 декабря

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 14 декабря 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 455,69 тенге, евро – 491,46 тенге, рубля – 5,07 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 459,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 492,5 тенге, продажи – 494 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,12 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 458,5 тенге тенге, продажи – 460,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 495,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,15 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 459 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,05 тенге, продажи – 5,10 тенге. Читайте также Как проводится налоговый контроль по мобильным переводам Тимур Турлов – о вызовах на фондовом, валютном рынках и денежно-кредитной политике в 2024 году Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу

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