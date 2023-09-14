Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 14 сентября 2023 года (на 11:10 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 463,98 тенге, евро – 497,76 тенге, рубля – 4,84 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,87 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 500,5 тенге, продажи – 504,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,97 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,85 тенге. Читайте также В некоторых регионах Казахстана акиматам изменили лимиты долга на 2023 год Цена диеты: сколько денег нужно потратить, чтобы реально похудеть Курс доллара после снижения еще больше вырос на торгах 13 сентября

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