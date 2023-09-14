Курсы валют в обменниках Казахстана на 14 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 463,98 тенге, евро – 497,76 тенге, рубля – 4,84 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,87 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466 тенге тенге, продажи – 469 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 500,5 тенге, продажи – 504,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,97 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 466 тенге, продажи – 469 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,85 тенге.