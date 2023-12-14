Инфляция, ВВП, базовая ставка - эксперты дали прогнозы по Казахстану на 2024 год

С какими экономическими результатами заканчивается этот год, и что что будет с ВВП, инфляцией и базовой ставкой в 2024 году, в материале Zakon.kz.

Вопреки пессимистичным прогнозам о рецессии в мировой экономике, 2023 год завершается с позитивными результатами глобального экономического роста, говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Борьба с инфляцией путем значительного повышения базовых ставок дала свои плоды и по мере снижения инфляционного давления постепенно уходит на второй план. На этом фоне растут ожидания нормализации денежно–кредитных условий, как в развитых, так и в развивающихся странах". АФК

Отмечается, что у отдельных торговых партнеров Казахстана отмечается рост цен, дефляция. Что с учетом их высокой страновой концентрации в импорте будет оказывать влияние на цены внутри Казахстана.

"При этом существующие макроэкономические дисбалансы, включая хронический дефицит бюджета, высокую концентрацию энергоносителей в экспорте товаров и сильную зависимость от импорта – сохранят повышенную уязвимость экономики страны перед неустойчивой динамикой внешней среды". АФК

Что поддержит экономическую активность

По данным ассоциации, в этом году устойчивый внутренний спрос нивелировал негативное влияние более низких цен на сырье. В январе–ноябре средняя цена нефти Brent сложилась на уровне 82,6 доллара за баррель, что на 19% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Тем не менее, ВВП страны в текущем году с высокой вероятностью сложится выше отметки 4%, за счет роста в строительстве, торговле, связи и транспорте". АФК

Реализация инфраструктурных проектов, планируемое увеличение добычи сырья и бюджетное стимулирование поддержат экономическую активность в 2024 году. Эксперты финрынка ожидают увеличения ВВП в 2024 году на 4%, сообщили в АФК.

Будут ли снижаться цены

Индекс потребительских цен (ИПЦ) по итогам 2023 года снизится в два раза, прогнозируется в обзоре, в 2024 году такой динамики не ожидается.

"Двухзначная инфляция, наблюдаемая в стране последние 20 месяцев подряд, может смениться однозначной цифрой в первом квартале 2024 года и опуститься ниже 10%. Однако разгон экономики при стимулирующей бюджетной политике будет препятствовать возврату ИПЦ в целевому таргету в 5% в следующие 12 месяцев. По ожиданиям аналитиков финрынка, инфляция в декабре 2024 года составит 10,6%". АФК

Что касается базовой ставки, то здесь сохраняется значительное пространство для ее снижения. В 2023 году она была снижена трижды: с 16,75 до 15,75% годовых.

"С учeтом продолжающегося замедления инфляции пространство для дальнейшего снижения базовой ставки сохраняется значительным. Так, если в 2022 году она была снижена на 100 базисных пунктов, то в 2024 году эксперты ожидают ее снижения ещe на 325 базисных пункта – до 12,5% годовых" АФК

Таким образом, говорится в обзоре АФК, высокое положительное значение реальной ставки процента в экономике может снизиться почти в три раза: с текущих 5,45% до 1,9% что будет негативно сказываться на привлекательности тенговых активов и курсе нацвалюты при прочих равных условиях.