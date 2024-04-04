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Эксперты изменили прогнозы по базовой ставке, инфляции и росту экономики Казахстана

макроэкономика, показатели, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 19:58 Фото: Freepik
Национальный банк РК опубликовал результаты макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Как изменились прогнозы по базовой ставке, инфляции и росту экономики Казахстана – в материале Zakon.kz

Согласно опросу, прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохраняются на уровне 4,5% и 5%, соответственно. Прогноз на 2026 год несколько повышен – с 4,5 до 4,7%.

"Прогноз инфляции на 2024 год практически не изменился – 8,4%, при предыдущем прогнозе в 8,5%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения с 6,5% до 7%, на 2026 год – с 5,7% до 6%". Национальный банк РК

Кроме этого, аналитики ожидают более высокую базовую ставку на всем прогнозном горизонте. Так, ожидания на 2024 год повышены с 13,8 до 14%, на 2025 год – с 10,5 до 11,2%, на 2026 год – с 9 до 9,8%.

макроэкономические показатели, нефть, ВВП, базовая ставка, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 19:58

Фото: Национальный банк РК

Сценарные условия по цене на нефть в апреле 2024 года не претерпели существенных изменений.

"По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 81 долларов США за баррель, в 2025 и 2026 – на уровне 80 долларов США за баррель". Национальный банк РК

Как пояснили в Нацбанке, в опросе приняли участие 11 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

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