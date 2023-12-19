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Что чаще всего страховали казахстанцы в 2023 году

страхование жизни, прогнозы, итоги Фото: Freepik
Предварительные результаты рынка страхования представили в Ассоциации финансистов Казахстана. Эксперты отмечают увеличение страховых выплат в текущем году и объясняют это рядом причин, передает Zakon.kz

По оценке АФК, в январе–сентябре текущего года в Казахстане происходил рост всех главных показателей в сфере страхования жизни. При этом отмечается рост страховых премий и выплат, который эксперты связывают с интересом казахстанцев к пенсионному аннуитетному страхованию, страхованию от несчастных случаев, а также страхованию жизни и работников.

"Из общего количества премий и выплат, лидируют – пенсионное аннуитетное страхование и страхование от несчастных случаев. В целом соотношение выплат к премиям по итогам 9 месяцам 2023 года несколько ухудшилось за счет более высокого прироста страховых выплат: 13,3% против 10,8% по итогам аналогичного периода прошлого года", – отметили в Ассоциации финансистов.

Травматизм на производстве увеличил размеры выплат?

Между тем, рост страховых выплат государственной компанией по страхованию жизни аналитики связывают с двумя факторами. Первый – резкое увеличение выплат (в 23,4 раза) по страхованию работников от несчастных случаев на рабочем месте. Приводятся данные о том, что за 9 месяцев текущего года в стране погибло 145 человек, а пострадали 995.

Второй фактор – увеличение выплат по страхованию жизни в суммарной стоимости произошло за счет суммы одной выплаты. Так, в текущем году средняя сумма одной выплаты составила 2,6 млн тенге, а в таком же периоде прошлого года всего 851 тысяч тенге.

Спрос продолжится

Таким образом, по мнению аналитиков АФК, наметился потенциал увеличения спроса на страховые продукты среди населения, и этот рост продолжится в будущем. Основными причинами такого роста называется улучшение финансовой грамотности казахстанцев, а также цифровизация отрасли, которая позволяет сократить расходы.

"По итогам 2023 года рост премий может достигнуть 6–7%, а рентабельность страховых компаний (ROE) – 30–35%", – прогнозируют аналитики.

Чистая прибыль страхового сектора за 9 месяцев года выросла на 79,4%, до 71,5 млрд тенге.

Между тем финансисты подчеркивают слабую конкуренцию на данном рынке, в силу его ограниченности. Так, почти 71,4% рынка все еще приходятся на три крупные компании: Халык–Life, Nomad Life и FFLife. При этом отмечается отсутствие барьеров для входа на рынок для новых игроков.

Активы госкомпании составили 46,1% от рынка

Что касается государственных компаний по страхованию жизни (КСЖ), то здесь рост доходов происходил в основном за счет страховой и инвестиционной деятельности. 

В целом, активы компаний по страхованию жизни выросли до 1 трлн тенге и составили 46,1% от всего страхового рынка. Рентабельность компаний увеличилась до 27% с начала года при прогнозе роста до 30–35% по итогам 2023–2024 годов.

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