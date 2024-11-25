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Казахстанцы стали чаще страховать жизнь

Казахстанцы, медицинская страховка, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 16:19 Фото: freepik
Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в СЦК 25 ноября 2024 года рассказала о тенденциях в страховом рынке, сообщает Zakon.kz.
Хаджиева заявила, что драйвером роста страхового рынка является отрасль "страхования жизни".
"На 1 ноября 2024 года данная отрасль занимает наибольшую долю от совокупных активов страхового рынка, а именно 52,5%. За последние пять лет активы отрасли выросли более чем в два раза и достигли 1,5 трлн тенге. Это произошло благодаря внедрению новых социально ориентированных продуктов страхования, таких как накопительный образовательный страховой продукт в рамках государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) с субсидией государства, совместные и отложенные пенсионные аннуитеты", – отметила она.
По ее данным, страховые выплаты по отрасли страхования жизни за последние пять лет увеличились в пять раз – с 21 до 91 млрд тенге. Основной объем выплат приходится на обязательное страхование работников от несчастных случаев и добровольное страхование жизни.
Отмечается, что страховые выплаты за последние 5 лет увеличились на 70% – с 102 до 176 млрд тенге. Лидерами по страховым выплатам являются обязательное автострахование, добровольное страхование имущества и добровольное страхование на случай болезни.
3 октября 2024 года депутат Мажилиса Юлия Кучинская рассказала о возможности введения страхования солдат от несчастных случаев. Таким образом планируется компенсировать несчастные случаи в армии.

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