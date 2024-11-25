Казахстанцы стали чаще страховать жизнь

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в СЦК 25 ноября 2024 года рассказала о тенденциях в страховом рынке, сообщает Zakon.kz.

Хаджиева заявила, что драйвером роста страхового рынка является отрасль "страхования жизни".

"На 1 ноября 2024 года данная отрасль занимает наибольшую долю от совокупных активов страхового рынка, а именно 52,5%. За последние пять лет активы отрасли выросли более чем в два раза и достигли 1,5 трлн тенге. Это произошло благодаря внедрению новых социально ориентированных продуктов страхования, таких как накопительный образовательный страховой продукт в рамках государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) с субсидией государства, совместные и отложенные пенсионные аннуитеты", – отметила она.

По ее данным, страховые выплаты по отрасли страхования жизни за последние пять лет увеличились в пять раз – с 21 до 91 млрд тенге. Основной объем выплат приходится на обязательное страхование работников от несчастных случаев и добровольное страхование жизни.

Отмечается, что страховые выплаты за последние 5 лет увеличились на 70% – с 102 до 176 млрд тенге. Лидерами по страховым выплатам являются обязательное автострахование, добровольное страхование имущества и добровольное страхование на случай болезни.