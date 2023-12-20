В Казахстане 20 декабря истекает срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов
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В Казахстане 20 декабря истекает срок представления некоторых форм финансовой отчетности и уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 декабря 2023 года необходимо представить:
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь 2023 года (ф. 328.00);
- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (по договорам или лицензиям, оформленным в ноябре 2023 года) (ф. 851.00);
- Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в ноябре 2023 года) (ф. 870.00).
Также необходимо уплатить:
- НДС в ЕАЭС за ноябрь 2023 года;
- акциз, в том числе по импорту из ЕАЭС за ноябрь 2023 года;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 г. (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в ноябре 2023 года).
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