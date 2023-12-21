Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 декабря

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 21 декабря 2023 года (на 11:07 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,18 тенге, евро – 500,11 тенге, рубля – 5,05 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 458 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 501 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 456,7 тенге тенге, продажи – 458,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,17 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 459 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,05 тенге. Читайте также Почему казахстанцам выгоднее получать зарплату "в белую", чем "в конвертах" Доллар подешевел на торгах 20 декабря Сколько казахстанцы планируют потратить на новогодние подарки

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