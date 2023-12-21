Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,18 тенге, евро – 500,11 тенге, рубля – 5,05 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 458 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,97 тенге, продажи – 5,07 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 456,7 тенге тенге, продажи – 458,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,03 тенге, продажи – 5,17 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 457 тенге, продажи – 459 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,98 тенге, продажи – 5,05 тенге.