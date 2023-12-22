В Казахстане истекает очередной срок уплаты налогов и платежей 25 декабря
Фото: freepik
В Казахстане 25 декабря истекает очередной срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.
Так, необходимо уплатить следующие налоги и платежи.
За декабрь 2023 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За ноябрь 2023 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог;
- единый платеж;
- ОПВ, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.
Также необходимо произвести:
- плату за использование радиочастотного спектра;
- плату за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
- плату за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция).
- плату за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства.
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