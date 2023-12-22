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В Казахстане истекает очередной срок уплаты налогов и платежей 25 декабря

в Казахстане исктекает срок уплаты налогов и платежей 25 декабря Фото: freepik
В Казахстане 25 декабря истекает очередной срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Так, необходимо уплатить следующие налоги и платежи.

За декабрь 2023 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За ноябрь 2023 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • ОПВ, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

Также необходимо произвести:

  • плату за использование радиочастотного спектра;
  • плату за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи;
  • плату за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, алкогольная продукция).
  • плату за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства.

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