Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 декабря

В Казахстане 24 и 25 декабря истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить: до 25 декабря: ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;

НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в ноябре;

платы за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства; не позднее 25 декабря: за декабрь 2025 года: авансовые платежи по КПН;

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. за ноябрь 2025 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;

социальный налог, Единый платеж;

ОПВ, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС. Также нужно оплатить: плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в ноябре;

плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в ноябре.

плату за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи – текущий платеж;

плату за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности – текущий платеж.

