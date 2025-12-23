Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 декабря
В Казахстане 24 и 25 декабря истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:
до 25 декабря:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в ноябре;
- платы за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства;
не позднее 25 декабря:
за декабрь 2025 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
за ноябрь 2025 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог, Единый платеж;
- ОПВ, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.
Также нужно оплатить:
- плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в ноябре;
- плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в ноябре.
- плату за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи – текущий платеж;
- плату за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности – текущий платеж.
