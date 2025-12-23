#Казахстан в сравнении
Финансы

Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 декабря

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 11:15 Фото: freepik
В Казахстане 24 и 25 декабря истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:

до 25 декабря:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в ноябре;
  • платы за пользование видами животных, являющихся объектами промыслового рыболовства;

не позднее 25 декабря:

за декабрь 2025 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

за ноябрь 2025 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог, Единый платеж;
  • ОПВ, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

Также нужно оплатить:

  • плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в ноябре;
  • плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в ноябре.
  • плату за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи – текущий платеж;
  • плату за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности – текущий платеж.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
