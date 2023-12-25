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Как цифровая экономика меняет нашу действительность

экономика, цифровая, изменения Фото: Freepik
Ход развития экономики постоянно меняется, то она в силу разных причин приостанавливается, то ускоряется. Новые технологии ускоряют развитие общественной жизни довольно заметно. Как цифровая экономика меняет нашу действительность – в Zakon.kz

В последние десятилетия на скорость развития экономики прогрессивным образом оказало влияние появление информационно–цифровых технологий, да так сильно, что заговорили о новой экономике – цифровой.

Но, чтобы воплотить в жизнь "цифровую экономику" необходимо было обеспечить некоторые условия:

  • во–первых, экономика должна быть материально обеспечена компьютерами;
  • во–вторых, общество должно на достаточном уровне овладеть соответствующей грамотностью, а изучение работы на компьютере должно было стать массовым;
  • в–третьих, большинство компьютеров должны быть связаны сетью Интернета, в том числе и в предпринимательстве;
  • в–четвертых, цифровые технологии несут колоссальную пользу (мобильный банкинг, электронное правительство, и др.), прежде всего, в виде экономии времени, поэтому в эту сферу необходимо серьезное инвестирование.

Рассмотрим по порядку: что нужно в первую очередь? Прежде всего, для цифровой экономики необходимо, так называемое "железо" или компьютеры, которые используются на предприятиях.

По данным сайта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, изменение величины компьютеров в организациях страны выглядят следующим образом:

изменения, статистика, компьютеры

Фото: Бюро национальной статистики РК

Данный график показывает, что компьютеризация действительно охватила всю казахстанскую экономику: за последние 18 лет количество компьютеров увеличилось более, чем в 20 раз (с 52,5 тысяч до 1,1 млн единиц). Это изменение повлияло на весь рынок, так как потребовало соответствующего обслуживания, что привело к появлению с одной стороны затрат у предприятий, а с другой стороны росту компьютерного рынка. Естественно, компьютеризация повлекла за собой увеличение количества пользователей, которые в силу выполнения трудовых обязанностей на компьютере повышают квалификацию и становятся уверенными пользователями, а, соответственно, повышают грамотность населения в цифровом плане.

Но рост пользователей – это лишь одна сторона этого явления, а другая сторона – это то, что данный объем компьютеров необходимо обслуживать, следовательно, можно говорить о пропорциональном увеличении в экономике Казахстана количества работников, обладающих специальными компетенциями по ремонту компьютеров и поддержанию работоспособности связывающих их сетей. Кроме этого, появляются сотрудники, обеспечивающие защиту компьютеров на любом уровне, в том числе и в сети Интернет.

В связи с тем, что компьютеры предприятий требуют лицензионного программного обеспечения, а оно, в основном, создается иностранными производителями и является дорогим, то возникает потребность в отечественном программном обеспечении, т.е. компьютеризация побуждает к подготовке на рынке местных программистов, а это ведет к развитию рынка образовательных услуг по подготовке IT–специалистов.

Главным условием для цифровизации экономики должно быть наличие цифровой связи между предприятиями, и эта задача решается с помощью Интернета.

организации использующие Интернет, статистика

Фото: Бюро национальной статистики РК

На графике, построенном по данным Бюро нацстатистики, показано, как быстро растет число организаций, использующих Интернет. Особенно это заметно в 2008 году, когда всего за один год количество пользователей стало в пять раз больше, чем годом ранее (в 2007), а точнее изменилось с 7 тысяч до 35 тысяч организаций.

Если рассматривать изменение количества пользователей сети Интернет, к примеру, с 2004 по 2022 годы, то можно отметить, что величина пользователей–организаций изменилась более, чем в 30 раз, а также то, что в стране действительное революционное увеличение более, чем на 3000%.

Рост числа организаций в качестве пользователей сети Интернет позволяет сделать вывод, что он становится необходимым условием для осуществления деятельности этих организаций. А это в свою очередь накладывает на субъекты экономики обязанность отдавать предпочтение работникам с соответствующими знаниями цифровой сферы. А организациям, заботящимся о повышении квалификации своих сотрудников, включать в образовательный процесс овладение цифровой грамотностью. Цифровая грамотность особенно важна в предпринимательской среде, где необходимо не только эффективно использовать цифровые технологии, но также уметь применять их безопасно.

Следующее условие – это наличие значительных вливаний в эту сферу, без которых невозможно вовлечение в цифровизацию огромной массы людей. Необходимость инвестирования в данную сферу понимают все участники рынка, что собственно и подтверждается статданными.

увеличение затрат, статистика

Фото: Бюро национальной статистики РК

Информация, отображенная на графике, показывает увеличение затрат в сфере информационно–коммуникационных технологий в РК за последние 14 лет. Здесь видны колебания затрат по годам, но в общем они постоянно растут, в связи с чем можно однозначно определить тренд или тенденцию этой сферы к развитию.

Также важно отметить непосредственное участие в этом процессе государства, которое в первую очередь заинтересовано в цифровизации экономики, и в связи с этим оно принимает различные законы и программы. Наиболее значимыми государственными программами следует назвать "Информационный Казахстан – 2020" (2013 года) и "Цифровой Казахстан" (2017 года).

Государственная программа "Цифровой Казахстан" была принята постановлением правительства РК от 12 декабря 2017 года (от 17 мая 2022 года утратило силу). В целом она определила, что "цифровизация существующей экономики" – это "обеспечение прагматичного старта, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе, запуск проектов по цифровизации и технологическому перевооружению существующих отраслей экономики, государственных структур и развитие цифровой инфраструктуры".

Последним принятым документом, определяющим развитие экономики на пути к цифровизации, стало Постановление Правительства Республики Казахстан "Об утверждении Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно–коммуникационных технологий и кибербезопасности" на 2023–2029 годы от 28 марта 2023 года № 269.

Действия государства в итоге привели к появлению в Казахстане "электронного правительства" и теперь каждый может получать государственные услуги онлайн, не выходя из дома.

Таким образом, цифровизация экономики осуществляется ускоренными темпами и положительный эффект этого процесса казахстанцы могут оценить, сравнив нашу жизнь с компьютерами, Интернетом, мобильным банкингом, электронным правительством и другими введенными технологиями, с жизнью без них. Одним словом, цифровая экономика многое упрощает.

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