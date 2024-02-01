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Багдат Мусин: Цифровая эволюция меняет правила игры

Открытие форума Digital Almaty, Багдат Мусин Фото: Zakon.kz
В Алматы начал работу VI цифровой Форум Digital Almaty 2024: "Industry X: Цифровая эволюция будущего". На торжественном открытии форума выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, сообщает Zakon.kz

По словам Багдата Мусина, "Digital Almaty" – это площадка, которая ежегодно объединяет экспертов и предлагает возможность обсудить передовые технологии.

"Темой в этом году стала "Industry X: Цифровая эволюция будущего", стремительное развитие и внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, big-data, интернет-вещей, кардинально меняет ландшафт производства и представляет новые возможности для развития отрасли". Багдат Мусин

Министр подчеркнул, что цифровизация промышленности – это новый вызов сегодняшних реалий, который используется в различных секторах экономики, включая машиностроение, производство техники, добычу полезных ископаемых и так далее.

"В скором времени промышленный интернет-вещей полностью изменит все индустриальные процессы. Перестроит принципы управления отношений с потребителями и подходы к бизнесу в целом. Цифровая эволюция меняет правила игры. И в ней побеждают те, кто смог приспособиться к новым условиям". Багдат Мусин

Спикер также добавил, что Digital Almaty является уникальной площадкой, на которой встречаются представители бизнеса международные эксперты, IT-сообщество и политики. Идеи, выработанные на этом форуме, находят реальные решения, сказал он.

"Один из примеров решения – создание в Кремниевой долине Silkroad Innovation Hub в 2023 году. Эта идея впервые была озвучена на просторах Digital Almaty". Багдат Мусин

По его словам, сегодня любой стартапер из региона, приезжая в Кремниевую долину, имеет возможность начать коллаборацию, строить нетворкинг и находить инвестиции.

"Резиденты Silkroad Innovation Hub пользуются высоким спросом как на внутренних, так и на мировых рынках. Например, недавно крупнейший в мире венчурный инвестор Тим Дрейпер, известный своими вложениями в компании Tesla и Space X, вложил более миллиона долларов в казахстанский стартап Citix. Это еще раз доказывает то, что мы вместе можем создавать такие условия для наших стартаперов, чтобы они выходили на экспортные рынки и покоряли мировую IT-индустрию". Багдат Мусин

Министр отметил, что глава государства поставил задачу увеличить экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году и сделать Казахстан одним из ведущих цифровых центров региона. И проведение Digital Almaty – один из инструментов для достижения этой цели.

Добавим, что, по данным пресс-службы МЦРИАП РК, VI Digital Almaty в этом году представит обширную деловую программу, где обозначены темы цифровой трансформации в промышленности и инновационных решений в сферах GovTech, Индустрия 4.0, ESG, Smart City и других. В рамках панельных дискуссий примут участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса, которые поделятся успешными кейсами в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций. Ожидается, что трехдневное цифровое событие посетит более 30 тысяч человек.

Кроме этого, VI Форум объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.

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