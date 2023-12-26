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Курс доллара продолжил снижение на торгах 26 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,22 тенге, снизившись еще на 1,38 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню в связи с праздничными днями в Китае не проводилось.

Нацбанк установил курс евро в 503,99 тенге, российского рубля - 4,98 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,3-459,3 тенге, евро – по 500-503 тенге, российские рубли – по 4,91-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 26 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,04%, до 78,77 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подешевели на 0,15%, до 74,45 долларов за баррель.

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