Установлена ставка комиссионного вознаграждения Фонда медстрахования на 2024 год
"Установить на 2024 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством РК на осуществление деятельности Фонда, не более 1,18 процента от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.
Ранее планировалось установить предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности Фонда социального медицинского страхования не более 1,24%.
Предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения устанавливается ежегодно для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Фонда.
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На 2023 год она была установлена в размере не более 1,56% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц.