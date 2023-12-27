Установлена ставка комиссионного вознаграждения Фонда медстрахования на 2024 год

Министр здравоохранения приказом от 22 декабря 2023 года установил величину процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда социального медицинского страхования на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

"Установить на 2024 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством РК на осуществление деятельности Фонда, не более 1,18 процента от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.

Ранее планировалось установить предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности Фонда социального медицинского страхования не более 1,24%.

Предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения устанавливается ежегодно для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

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На 2023 год она была установлена в размере не более 1,56% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц.