Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Установлена ставка комиссионного вознаграждения Фонда медстрахования на 2024 год

Установлена ставка вознаграждения Фонда социального медстрахования Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 22 декабря 2023 года установил величину процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда социального медицинского страхования на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

"Установить на 2024 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством РК на осуществление деятельности Фонда, не более 1,18 процента от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.

Ранее планировалось установить предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности Фонда социального медицинского страхования не более 1,24%. 

Предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения устанавливается ежегодно для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

Материал по теме

Какие бонусы получили руководители ФСМС

На 2023 год она была установлена в размере не более 1,56% от размера активов, поступивших на счет Фонда за отчетный месяц.

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 декабря
Казахстанцы получат возможность изменять условия договора займа микрокредитов после просрочки
Казахстанцы смогут менять условия микрокредита после просрочки
экономика, рост, прогнозы
Экономический рост: прогнозы для Казахстана в 2024 году
Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: