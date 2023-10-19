Ставка вознаграждения Фонда социального медстрахования снизится в 2024 году

Министерство здравоохранения подготовило постановление правительства "Об установлении предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения Фонда социального медицинского страхования", сообщает Zakon.kz.

"Установить предельную величину процентной ставки комиссионного вознаграждения на осуществление деятельности НАО "Фонд социального медицинского страхования" не более 1,24 процента от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

Постановление вступит в силу c 1 января 2024 года.

Как пояснили в Минздраве, предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения устанавливается ежегодно для осуществления финансово-хозяйственной деятельности фонда. На 2023 год она была установлена в размере не более 1,56% от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.

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