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Доллар подешевел на торгах 4 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,09 тенге, снизившись на 0,93 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,82 тенге (-0,20).

Нацбанк установил курс евро в 499,84 тенге, рубля – 5 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,2-458,8 тенге, евро – по 499-502 тенге, российские рубли – по 4,85-5,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 4 января.

Так, цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,46% и составила 78,61 долларовза баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,67% и составили 73,19 доллара за баррель. 

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