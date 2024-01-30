Доллар подешевел на торгах 30 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,17 тенге, снизившись на 1,67 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,34 тенге (-0,26).

Нацбанк установил курс евро в 487,01 тенге, рубля – 5,02 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-450,9 тенге, евро – по 488-491 тенге, российские рубли – по 4,93-5,03 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 30 января.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,23%, до 81,64 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,18%, до 76,64 долларов за баррель.