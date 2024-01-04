Законны ли требования продавцов платить наличными

После Нового года казахстанцы все чаще сталкиваются с требованием продавца оплатить товар наличными, некоторые таксисты также перешли на наличку. Насколько законны такие требования, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В КГД отметили, что в последние годы выросла популярность мобильных банковских приложений, предприниматели все чаще используют их при приеме оплаты за реализацию товаров и оказание услуг.

Доля безналичных платежей по итогам 11 месяцев 2023 года в Казахстане выросла до 86% (с 82% в 2022 году).

Однако имеют место случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплату наличными деньгами за реализованный товар или оказанные услуги.

"Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона "О платежах и платежных системах" предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами. За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП)", – пояснили к Комитете госдоходов.

О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо сообщать в органы государственных доходов.

Вместе с тем в КГД отметили, что Налоговый кодекс предусматривает условия для упрощенного налогообложения микро- и малого бизнеса, в частности: ставки налога составляют от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности.

Предприниматель может выбрать удобный для него режим налогообложения:

патент (ставка налога 1%);

упрощенная декларация (ставка налога 3%);

режим розничного налога (ставка налога 4%).

Выбрать режим налогообложения можно через мобильное приложение "е-Salyq Business", где автоматически производится исчисление и уплата налога, а также социальных платежей.

В КГД также напомнили, что с 1 января 2024 года все предприниматели и их супруги должны представить декларацию, поэтому очень важно достоверно отражать доходы, полученные от предпринимательской деятельности. В случае приобретения имущества в последующие годы, эти доходы будут учтены при налогообложении.

При продаже товаров или оказании услуг предприниматели также обязаны выдавать чек покупателю.

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