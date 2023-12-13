Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу

Директор Департамента администрирования непроизводственных платежей, физлиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК Нуржан Куандыков 13 декабря рассказал, что на граждан, у которых будет много мобильных переводов от разных лиц, обратят внимание налоговые органы, сообщает Zakon.kz.

По словам Нуржана Куандыкова, сейчас идет определенная работа по мобильным переводам.



"По переводам работа проводится. 100 переводов от разных лиц в течение последних трех месяцев – тот гражданин, который получает такие переводы от разных лиц в течение трех последних месяцев, будет попадать в область налогового контроля. По нему будет проводиться аналитическая работа". Нуржан Куандыков

Представитель КГД добавил, что если переводы совершаются между определенным кругом людей (например, внутри семьи, между супругами, детям), то их не будут рассматривать как переводы для целей предпринимательской деятельности.

Ранее в кулуарах Мажилиса министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, будут ли облагать налогом мобильные переводы между родителями, которые собирают на новогодние подарки детям в школах и детских садах.