Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 5 января 2024 года (на 11:07 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,09 тенге, евро – 500,15 тенге, рубля – 5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 454 тенге, продажи – 458 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 455,7 тенге тенге, продажи – 458,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499,5 тенге, продажи – 502,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 5,3 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 458 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге. Читайте также Фондовый рынок ожидает наплыв инвесторов в 2024 году Зачем нужна проверка мобильных переводов: ответы на вопросы Доллар стал еще дешевле на торгах 5 января

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