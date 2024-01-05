Курсы валют в обменниках Казахстана на 5 января
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 456,09 тенге, евро – 500,15 тенге, рубля – 5 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 454 тенге, продажи – 458 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 455,7 тенге тенге, продажи – 458,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499,5 тенге, продажи – 502,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 5,3 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 458 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге.