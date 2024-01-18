Курсы валют в обменниках Казахстана на 18 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 18 января 2024 года (на 11:07 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 452,95 тенге, евро – 492,67 тенге, рубля – 5,13 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 453 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 492,5 тенге, продажи – 496,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 452,5 тенге тенге, продажи – 454,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 496,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,01 тенге, продажи – 5,15 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 452,5 тенге, продажи – 454,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5 тенге, продажи – 5,1 тенге. Читайте также Исследование авторынка: почему казахстанцы предпочитают марки японских, корейских и российских авто Курс доллара вырос на торгах 17 января

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