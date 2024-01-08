В Казахстане разработали новую методику по определению минимальной зарплаты

Министерство труда и социальной защиты разработало методику по определению минимального размера месячной заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Цель методики – определение минимального размера месячной заработной платы на последующие 3 года.

Для расчета минимального размера месячной заработной платы предлагается использовать статистические данные по фактической медианной заработной плате и производительности труда за предыдущий год.

При этом определено, что:

медианная заработная плата – размер зарплаты, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной зарплаты и делящий его на две равные части – с зарплатой ниже и выше медианной;

– размер зарплаты, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной зарплаты и делящий его на две равные части – с зарплатой ниже и выше медианной; производительность труда – показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, представляющий собой соотношение объема производства и затрат трудовых ресурсов.

Для определения веса и доли медианной зарплаты и производительности труда будет производиться анализ, состоящий из 3 этапов:

анализ тенденций отдельных экономических, трудовых и социальных показателей, которые важны для расчета размера МЗП; моделирование последствий изменения МЗП на отдельные экономические, трудовые и социальные конечные результаты; оценка последствий действующей МЗП.

Размер медианной заработной платы и показатель производительности труда за предыдущий год определяется на основе данных Бюро национальной статистики.

Также разработана формула, по которой рассчитывается МЗП.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 января.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что в 2024 году ведомство разработает методику для расчета МЗП на основе показателей медианной зарплаты и производительности труда. Она напомнила, что в 2024 году по поручению главы государства размер МЗП доведут до 85 тыс. тенге.