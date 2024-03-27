Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 20 марта 2024 года утвердило Методику определения минимального размера месячной заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Для расчета минимального размера месячной заработной платы используются официальные статистические сведения по медианной заработной плате и производительности труда.



В методике используются следующие основные понятия:

производительность труда – показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, представляющий собой соотношение объема производства и затрат трудовых ресурсов;

– показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, представляющий собой соотношение объема производства и затрат трудовых ресурсов; минимальный размер месячной заработной платы – гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда при выполнении им трудовых обязанностей в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым кодексом РК, в месяц;

– гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда при выполнении им трудовых обязанностей в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым кодексом РК, в месяц; медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной.

Для осуществления расчета минимального размера месячной заработной платы используются следующие параметры:

вес и доля, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, отражающие требования по достаточности доходов работника;

вес и доля, выраженные в процентах от производительности труда, отражающие платежеспособность предприятий.

Официальные статистические сведения "Медианная заработная плата" и "Производительность труда" формирует Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Данные публикуются на официальном интернет-ресурсе stat.gov.kz.

При этом медианную заработную плату рассчитывают в соответствии с методикой расчета среднемесячной заработной платы работников, а производительность труда – в соответствии с методикой расчета производительности труда.

Документ содержит формулу расчета минимального размера месячной заработной платы.

Доли медианной заработной платы и производительности труда определяются с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа на основе динамических рядов и их стационарных значений за период не менее десяти лет.

Наиболее подходящий из возможных вариантов минимального размера месячной заработной платы рекомендуется к установлению ежегодно на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Постановление вводится в действие с 6 апреля 2024 года.