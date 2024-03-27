Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане
Для расчета минимального размера месячной заработной платы используются официальные статистические сведения по медианной заработной плате и производительности труда.
В методике используются следующие основные понятия:
- производительность труда – показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, представляющий собой соотношение объема производства и затрат трудовых ресурсов;
- минимальный размер месячной заработной платы – гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда при выполнении им трудовых обязанностей в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым кодексом РК, в месяц;
- медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной.
Для осуществления расчета минимального размера месячной заработной платы используются следующие параметры:
- вес и доля, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, отражающие требования по достаточности доходов работника;
- вес и доля, выраженные в процентах от производительности труда, отражающие платежеспособность предприятий.
Официальные статистические сведения "Медианная заработная плата" и "Производительность труда" формирует Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Данные публикуются на официальном интернет-ресурсе stat.gov.kz.
При этом медианную заработную плату рассчитывают в соответствии с методикой расчета среднемесячной заработной платы работников, а производительность труда – в соответствии с методикой расчета производительности труда.
Документ содержит формулу расчета минимального размера месячной заработной платы.
Доли медианной заработной платы и производительности труда определяются с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа на основе динамических рядов и их стационарных значений за период не менее десяти лет.
Наиболее подходящий из возможных вариантов минимального размера месячной заработной платы рекомендуется к установлению ежегодно на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Постановление вводится в действие с 6 апреля 2024 года.