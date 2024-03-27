Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане

Методику определения минимального размера месячной зарплаты утвердили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 08:58 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 20 марта 2024 года утвердило Методику определения минимального размера месячной заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Для расчета минимального размера месячной заработной платы используются официальные статистические сведения по медианной заработной плате и производительности труда.

В методике используются следующие основные понятия:

  • производительность труда – показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, представляющий собой соотношение объема производства и затрат трудовых ресурсов;
  • минимальный размер месячной заработной платы – гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда при выполнении им трудовых обязанностей в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым кодексом РК, в месяц;
  • медианная заработная плата – размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной.

Для осуществления расчета минимального размера месячной заработной платы используются следующие параметры:

  • вес и доля, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, отражающие требования по достаточности доходов работника;
  • вес и доля, выраженные в процентах от производительности труда, отражающие платежеспособность предприятий.

Официальные статистические сведения "Медианная заработная плата" и "Производительность труда" формирует Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Данные публикуются на официальном интернет-ресурсе stat.gov.kz.

При этом медианную заработную плату рассчитывают в соответствии с методикой расчета среднемесячной заработной платы работников, а производительность труда – в соответствии с методикой расчета производительности труда.

Документ содержит формулу расчета минимального размера месячной заработной платы.

Доли медианной заработной платы и производительности труда определяются с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа на основе динамических рядов и их стационарных значений за период не менее десяти лет.

Наиболее подходящий из возможных вариантов минимального размера месячной заработной платы рекомендуется к установлению ежегодно на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Постановление вводится в действие с 6 апреля 2024 года.

Читайте также

Новые госуслуги стали доступны казахстанцам
Новые виды госуслуг стали доступны казахстанцам
Госзакупки импортного программного обеспечения ограничили на 2 года в Казахстане
Госзакуп импортного программного обеспечения ограничили в Казахстане
Новые комитеты появятся при Минтруда
Новые комитеты появятся при Минтруда
Элина Черногрицкая
Законодательство Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы
Одну из улиц в Алматы сделают односторонней
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: