Курсы валют в обменниках Казахстана на 9 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 9 января 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,4 тенге, евро – 495,93 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 453,5 тенге, продажи – 457,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 494,5 тенге, продажи – 499,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 5,02 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 454,2 тенге тенге, продажи – 456,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,89 тенге, продажи – 5,05 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 454 тенге, продажи – 456 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5 тенге. Читайте также Время трансформации: что изменится на страховом рынке Казахстане в 2024 году В Казахстане разработали новую методику по определению минимальной зарплаты Курс доллара почти не изменился на торгах 8 января

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