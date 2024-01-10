Курс доллара слегка вырос на торгах 10 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,349 тенге (+0,04), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,18 тенге (-0,105).

Нацбанк установил курс евро в 495,97 тенге, рубля – 5,02 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,1-456,1 тенге, евро – по 495-498 тенге, российские рубли – по 4,97-5,11 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,27%, до 77,80 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,30%, до 72,46 долларов за баррель.