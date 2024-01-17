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Курс доллара вырос на торгах 17 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,95 тенге, поднявшись на 1,56 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 62,77 тенге (+0,16).

Нацбанк установил курс евро в 491,14 тенге, рубля – 5,15 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,7-453,7 тенге, евро – по 492-495 тенге, российские рубли – по 5,03-5,17 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 17 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 1,39%, до 77,20 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 1,54%, до 71,40 доллара за баррель.

Лариса Черненко
KASE Курс валют
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