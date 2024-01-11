Начинаем год правильно, или Как избавиться от кредитной кабалы

Начало года – хорошее время, чтобы поставить перед собой новые финансовые цели и избавиться от лишней денежной нагрузки и долгов. Как начать год правильно и избавиться от кредитной кабалы, в материале Zakon.kz.

По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), к 1 декабря 2023 года кредиты физическим лицам от банков второго уровня (БВУ) составили 17,8 трлн тенге, увеличившись с начала прошлого года на 26,0%. В основном рост произошел за счет потребительских займов на фоне разовых рассрочек со стороны ряда крупных банков. При этом именно рассрочки нередко становятся причиной, по которой люди влезают в непомерное количество кредитов.

Процесс создания долгов

Существует распространенное мнение о том, что долги появляются тогда, когда у человека все хорошо. Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова говорит, что наиболее распространенные причины, по которым люди обрастают долгами, – неумение управлять бюджетом и полагаться на авось.

"Например, человек живет на условные 100 тысяч тенге, и в целом не то чтобы ему сильно хватало, но он жил вроде как нормально. Со временем у него начинает расти зарплата, и вместе с этой зарплатой – расходы. Человек начинает позволять себе гораздо больше, однако нельзя гарантировать, что так будет всегда. Через какое-то время всему приходит определенный конец, и если он лишается зарплаты и прочих вещей с точки зрения дохода, то так как привычный уровень жизни высокий, он продолжает имитировать, что у него все по-прежнему. Но так как уже доходов нет, то при отсутствии подушки безопасности он начинает брать деньги в долг, в кредиты, дабы поддерживать привычный образ жизни". Акжунис Брасилова

Постепенно у человека может сформироваться привычка жить в долг и постоянно брать товары в рассрочку. Человек себя оправдывает тем, что таким образом он тратит на что-то полезное, однако в большинстве случаев подобная мотивация приводит к плачевным последствиям. Наращивание кредитов приводит к стрессу и еще большим долгам, и в результате человек живет в состоянии вечного должника.

Чтобы не угодить в долговую яму и не допускать сиюминутные покупки, нужно определить для себя действительно мотивирующую цель.

Решения для избавления от долгов

Если вы уже оказались в такой ситуации и мечтаете избавиться от долговой нагрузки в течение года, то потребуется существенно пересмотреть свои отношения с деньгами и кредитами. И самое очевидное – вновь научиться жить для начала по средствам. То есть тратить ровно столько, сколько вы зарабатываете. Второе – построить систему избавления от существующих долгов.

Скажем, если у вас имеются различные кредиты, рассрочки, беспроцентные займы, необходимо составить список, начиная от самого крупного до минимального, и определить, по какому из кредитов самая высокая процентная ставка.

"Досрочно обычно погашается кредит с наиболее с высокими процентами, либо короткие займы с небольшими суммами. В данном случае, нужно смотреть по ситуации – психологически человеку легче иметь кредитов меньше или экономически выгоднее погашать наиболее дорогие кредиты". Акжунис Брасилова

Если нет возможности досрочного погашения, тогда важно своевременно оплачивать кредит и при этом стараться понемногу откладывать хотя бы небольшие суммы. Важно помнить, что жизнь после кредита тоже есть, отмечает эксперт.

"Если мы понимаем, что займов слишком много и есть потребность их как-то систематизировать, то есть такие инструменты, как рефинансирование и реструктуризация. Рефинансирование – это по сути процедура, при которой вы перенаправляете и объединяете кредиты в другом банке под более низкий процент. В данном случае вы можете выиграть. Реструктуризация подразумевает полное изменение графика и суммы платежей. Здесь нужно оценить, стоит ли игра свеч, потому что в случае, если вам продлят срок кредита, то может увеличиться и переплата по сумме. То есть облегчая себе жизнь сегодня, вы отдадите гораздо больше, чем при нынешних условиях по кредиту". Акжунис Брасилова

Эксперт также советует при выборе кредита заранее рассматривать варианты не только аннуитетных платежей (равная сумма выплаты), но и дифференцированных. Второй тип платежа позволяет больше денег оплатить вначале, таким образом снизить общую сумму переплаты. Следует отметить, что большинство банков автоматически предлагают именно аннуитет, но по законодательству можно выбрать и дифференцированный платеж.

Акжунис Брасилова добавила, что если на данный момент вы выплачиваете ипотеку и досрочное погашение не представляется возможным, то также имеет смысл остаток свободных средств инвестировать и накапливать. Тогда после завершения обязательств вам не придется начинать все с нуля и у вас уже будет хотя бы небольшой капитал.

Как перестать покупать в кредит

Чтобы реализовать планы по избавлению от долгов, нужно не забывать не набирать новых. Для обретения финансовой свободы необходимо строгое ведение бюджета.

Чтобы побороть желание купить все, что вы видите, хорошим решением будет провести ночь с этой мыслью.

"Многим клиентам, которые планируют внезапную покупку, я рекомендую сначала все хорошо обдумать, поспать с идеей о покупке. Если на утро вы проснетесь и поймете, что без этой вещи жить никак не сможете, то, вероятно, в такой покупке есть смысл. Если вы осознаете, что можно обойтись и критичности нет, то, вероятно, лучше отказаться от такого приобретения". Акжунис Брасилова

Другое решение – это постановка цели, о которой говорилось выше, и смена фокуса с трат на создание активов. Например, подушку безопасности или недвижимость.

Кроме этого, следует сформировать личный финансовый план, который создается не на один год, а на десятки лет вперед. Он будет служить неким ориентиром или путеводителем, который будет вести человека до его целей.

И еще один универсальный совет для избавления от кредитов и финансового благополучия – постоянный поиск дополнительных источников дохода. Любой дополнительный заработок будет разумнее накапливать или использовать для досрочного погашения долгов.