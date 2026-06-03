#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Не ватной палочкой: врач раскрыл правильный способ убрать воду из уха

как правильно убрать воду из уха, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 18:26 Фото: magnific
Врач-оториноларинголог Игорь Маневич объяснил, как правильно избавиться от воды, попавшей в ухо во время купания, и предупредил о распространенных ошибках, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, многие пытаются удалить жидкость с помощью ватных палочек или других предметов. Однако такой способ может привести к травмированию кожи слухового прохода и протолкнуть воду еще глубже. Об этом он рассказал в беседе с Лента.ру.

"Нежелательно и использовать фен на высокой мощности или слишком горячий воздух, потому что можно пересушить и обжечь кожу слухового прохода. Безопаснее всего наклонить голову в сторону пораженного уха, дать воде стечь, а затем аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем и при необходимости использовать теплый, а не горячий воздух на расстоянии", – объяснил врач.

Маневич также рекомендовал любителям плавания в бассейнах и открытых водоемах пользоваться берушами или плавательной шапочкой, а после купания бережно просушивать уши, избегая механического воздействия.

Специалист подчеркнул, что обратиться к отоларингологу следует в случае появления боли, зуда, отека, выделений, ухудшения слуха, болезненности при нажатии на козелок (треугольный выступ напротив ушного прохода, который прикрывает его спереди) или если неприятные симптомы сохраняются более одного-двух дней.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как уменьшить так называемый "старческий запах".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Таблетки, витамины, прием
01:40, 25 апреля 2025
Врач объяснила, как правильно принимать витамины
Зарядка для пожилых людей
19:21, 02 февраля 2026
Врачи раскрыли способ замедлить возрастное ослабление мышц
ухо, ватные палочки, чистка уха
11:25, 24 апреля 2026
Не палочками и не свечами: как правильно ухаживать за ушами и не навредить себе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор
17:51, Сегодня
Нурмагомедов не верит в возвращение Конора Макгрегора в бою с Максом Холлуэем
Азат Максум
17:39, Сегодня
Уволенный из UFC казахстанец Максум подписал контракт с российским промоушеном
Наставник женской сборной Казахстана Киргизбаева высказалась о предстоящем матче ЧМ-2026
17:22, Сегодня
Наставник женской сборной Казахстана Киргизбаева высказалась о предстоящем матче ЧМ-2026
Зангар Нурланулы
17:04, Сегодня
Зангар Нурланулы не сумел выйти в четвертьфинал юниорского "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: