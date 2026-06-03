Не ватной палочкой: врач раскрыл правильный способ убрать воду из уха

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич объяснил, как правильно избавиться от воды, попавшей в ухо во время купания, и предупредил о распространенных ошибках, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, многие пытаются удалить жидкость с помощью ватных палочек или других предметов. Однако такой способ может привести к травмированию кожи слухового прохода и протолкнуть воду еще глубже. Об этом он рассказал в беседе с Лента.ру.

"Нежелательно и использовать фен на высокой мощности или слишком горячий воздух, потому что можно пересушить и обжечь кожу слухового прохода. Безопаснее всего наклонить голову в сторону пораженного уха, дать воде стечь, а затем аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем и при необходимости использовать теплый, а не горячий воздух на расстоянии", – объяснил врач.

Маневич также рекомендовал любителям плавания в бассейнах и открытых водоемах пользоваться берушами или плавательной шапочкой, а после купания бережно просушивать уши, избегая механического воздействия.

Специалист подчеркнул, что обратиться к отоларингологу следует в случае появления боли, зуда, отека, выделений, ухудшения слуха, болезненности при нажатии на козелок (треугольный выступ напротив ушного прохода, который прикрывает его спереди) или если неприятные симптомы сохраняются более одного-двух дней.

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