Отразится ли арест экс-руководителя китайской CNPC на работе казахстанской компании

На днях в СМИ прошла информация об аресте экс-заместителя генерального директора CNPC Сюй Вэньжуна. По мнению казахстанского эксперта, данный арест не отразится на работе казахстанской компании, сообщает Zakon.kz.

Судя по публикациям в китайских СМИ, руководство Поднебесной всерьез взялось за коррупционеров.

На днях там арестовали экс-заместителя генерального директора CNPC Сюй Вэньжуна. Он координировал ее деятельность, а также занимался разработкой и реализацией новых проектов, в том числе и с Казахстаном.

Сейчас его подозревают в получении взятки и злоупотреблениях должностными полномочиями. Как сообщило информагентство Синьхуа, народная прокуратура провинции Ляонин по результатам расследования выдала ордер на его арест.

Само расследование началось в июне прошлого года. Сообщалось, что Сюй Вэньжуна подозревают в серьезном нарушении дисциплины и закона.

Отметим, что Сюй Вэньжун считается одним из влиятельных людей в нефтяной отрасли Китая. При этом, по сообщениям китайских СМИ, его задержали в рамках масштабного коррупционного расследования в части незаконных операций с активами. Сообщается, что после задержания в его офисе и доме прошли обыски, в ходе которых было изъято множество различных документов. А 1 января его исключили из Коммунистической партии Китая.

Знакомые все лица

Сюй Вэньжун в 2016-2020 годах числился в составе Совета директоров CNPC. В тот период он посещал Казахстан с рабочими визитами, в частности, АО "СНПС-Актобемунайгаз".

На сайте компании есть информация о его визите в 2018 году, когда он посетил месторождения Кенкияк и Жанажол и поговорил с работниками.

Отметим, что CNPC работает в Казахстане уже более 26 лет. Компания совместно с казахстанской стороной участвует в ряде крупных проектах – семи месторождениях, двух нефтепроводах, двух газопроводов, а также в активе компании нефтеперерабатывающий завод и производство стальных труб. Данные проекты находятся в Актобе, Кызылорде, Мангистау и Атырау.

В целом, компания владеет нефтегазовыми активами в 37 странах мира.

К Казахстану отношения не имеет

Между тем член Общественного совета Министерства энергетики Олжас Байдильдинов уверен, что дело Сюй Вэньжуна – это внутренние дела Китая.

"Да он какое-то время был в совете директоров в Казахстане. Но, во-первых, это было давно. Во-вторых, совет директоров влияния на управляющие органы, на правление или генерального директора не имеет. Это больше контролирующий орган, который постфактум какие-то события анализирует. Насколько я понимаю, арест был из-за получения взятки. Это уже в прошедшие периоды- в самом Китае. Я так понимаю, это дело не относится к Казахстану", – заявил Олжас Байдильдинов.

Таким образом, данный арест на Казахстан влиять никаким образом не может, считает Байдильдинов.

"В СМИ могут быть какие-то интерпретации этого события, так скажем, "поиск черной кошки в темной комнате". Я думаю, никакого отношения к Казахстану это дело не имеет. В Китае довольно серьезная борьба против коррупции была и продолжается, и это, очевидно, уже внутренние дела в самой китайской госкомпании, в антикоррупционных органах в КНР", – пояснил Олжас Байдильдинов.

Китайская политика

9 января генсек Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин выступил с заявлением. Он призвал страну одержать полную победу над коррупцией. При этом глава государства указал на сферы, в которых следует ужесточить данную борьбу, – это финансы, государственные предприятия, энергетика, медицина и инфраструктурные проекты.

В целом, КНР уже много лет борется с коррупцией, применяя довольно жесткое наказание, вплоть до смертной казни. Наказание, к слову, зависит от суммы. Так, если размер незаконного дохода составил более 100 тысяч юаней, или около 14 тысяч долларов, то человека могут осудить на срок от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. А если сумма более 3 млн юаней или свыше 442 тысяч долларов, то преступнику полагается смертная казнь и конфискация имущества. А после исполнения приговора его семье даже отправляют счет за две использованные пули.

Согласно статистике, за девять месяцев 2023 года в КНР было возбуждено около 470 тысяч коррупционных дел. Наказаны за коррупцию за этот же период порядка 405 тысяч человек, в то числе 34 должностных лица разных уровней.