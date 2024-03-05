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Экс-гендиректора АНПЗ поместили под домашний арест – СМИ

Экс-гендиректора АНПЗ поместили под домашний арест , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 11:14 Фото: anpz.kz
Бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода Мурат Досмуратов находится под домашним арестом, сообщает Zakon.kz.

Этой информацией с изданием "Ак Жайык" поделился информированный источник. Другие детали не сообщаются.

Мурат Досмуратов занимал должность генерального директора, председателя правления ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" с июля 2022 года.

10 января 2024 года в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз" заявили, что полномочия Досмуратова в качестве руководителя предприятия прекращены досрочно согласно поданному заявлению. Теперь АПНЗ возглавляет Галымжан Жусанбаев.

28 февраля 2024 года стало известно, что руководство АНПЗ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации Департамента АФМ по Атырауской области, при координации прокуратуры региона выяснилось, что из-за злоупотребления полномочиями руководства АНПЗ государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

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