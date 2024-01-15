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Новая форма налоговой отчетности появится в Казахстане

Новая форма налоговой отчетности появится в Казахстане Фото: pixabay
Министерство финансов подготовило дополнение в формы налоговой отчетности и правил их составления, сообщает Zakon.kz.

В частности, появится форма расчета стоимости патента (форма 911.00).

Данная форма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Как поясняется, согласно ст. 251 Социального кодекса с 1 января 2024 года у налогоплательщиков возникают обязательства по исчислению и уплате обязательных пенсионных взносов работодателя, в связи с чем возникла необходимость внесения дополнений.

Обязательные пенсионные взносы работодателя, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, осуществляются за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу, и устанавливаются от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя:

  • с 1 января 2024 года - в размере 1,5 процента;
  • с 1 января 2025 года - в размере 2,5 процента;
  • с 1 января 2026 года - в размере 3,5 процента;
  • с 1 января 2027 года - в размере 4,5 процента;
  • с 1 января 2028 года - в размере 5 процентов.

Также разработаны правила составления налоговой отчетности "Расчет стоимости патента (форма 911.00)", которые позволят отражать в налоговой отчетности обязательства по исчислению и уплате обязательных пенсионных взносов работодателя.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 января.

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