Новые формы налоговой отчетности разработал Минфин

Подготовлен проект приказа министра финансов "Об утверждении форм налоговой отчетности с пояснением по их составлению и Правил их представления", сообщает Zakon.kz.

В частности, проектом устанавливаются:

формы налоговой отчетности с пояснением по их составлению;

порядок оказания государственной услуги "Прием налоговой отчетности" органов государственных доходов РК;

порядок оказания государственной услуги "Приостановление, возобновление представления налоговой отчетности".

В Минфине пояснили, что принятие проекта позволит повысить налоговую и цифровую грамотность налогоплательщиков (налоговых агентов), снизит налоговую нагрузку, а также повысит качество оказания государственных услуг (сокращение времени ожидания, повышение доступности, прозрачности и отзывчивости услуг, а также улучшение взаимодействия с налоговыми органами) в части представления форм налоговой отчетности.

Кроме того, считают разработчики документа, новые формы ФНО позволят улучшить взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 октября.