Доллар продолжил дешеветь на торгах 19 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,04 тенге, снизившись еще на 1,68 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 62,36 тенге (-0,24).

Нацбанк установил курс евро в 491,65 тенге, рубля – 5,1 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,9-453,9 тенге, евро – по 493-496 тенге, российские рубли – по 5,01-5,15 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 19 января.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки "Брент" подешевел на 0,5 доллара – до 79,05 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки "Лайт" повысилась на 0,11 доллара и составила 74,19 доллара за баррель.