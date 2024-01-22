Доллар продолжил дешеветь на торгах 22 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,61 тенге, снизившись еще на 1,35 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,36 тенге.

Нацбанк установил курс евро в 489,73 тенге, рубля – 5,09 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,7-450,5 тенге, евро – по 489-492 тенге, российские рубли – по 5,03-5,13 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 22 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,66%, до 78,04 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,64%, до 72,78 долларов за баррель.