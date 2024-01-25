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Аналитики подсчитали, сколько средних зарплат составляют кредиты казахстанцев

потребительские кредиты, статистика, итоги Фото: Freepik
Портфель беззалоговых потребительских займов вырос до 9,5 трлн тенге. При этом сумма кредита существенно различается между разными категориями заемщиков. Аналитики подсчитали, сколько средних зарплат составляют кредиты казахстанцев. Подробнее – в материале Zakon.kz.

К 1 января 2024 года портфель беззалоговых потребительских займов вырос до 9,5 трлн тенге. За год он увеличился на 28,9%, или 2,1 трлн тенге.

По данным Первого Кредитного Бюро (ПКБ), крупные заемщики обеспечивают 47% портфеля займов на общую сумму 4,4 трлн тенге. Они составляют 10% от общей численности заемщиков, или 783,4 тыс. человек. Средняя сумма займа у каждого такого заемщика – 5,6 млн тенге.

кредиты, средняя задолженность

Фото: Первое кредитное бюро

На остальные 90% заемщиков приходится 53% портфеля, или 5,1 трлн тенге. Их насчитывается 7 млн человек. Средняя задолженность этой категории – 720 тыс. тенге.

портфель кредитов, доля

Фото: Первое кредитное бюро

Половину всех заемщиков – 3,9 млн человек – можно условно назвать мелкими. Сумма оставшейся задолженности каждого из них не превышает 584 тыс. тенге. Все вместе они формируют 10% портфеля (906,7 млрд тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.

Однако в ПКБ подчеркнули, что именно крупные заемщики являются основным драйвером роста портфеля беззалоговых потребительских займов. За год их задолженность выросла на 32,4%. Тогда как мелких – на 22,5%.

"Если привязать кредиты к средней заработной плате, которая составила 327,5 тысячи тенге, то у 50% заемщиков задолженность составляет 0,6 средней заработной платы, у 90% она составила две заработных платы. И у крупных заемщиков 15,6 средних зарплат", – такие данные привел генеральный директор ПКБ Руслан Омаров на пресс-конференции FCB Media Day.

кредиты, средняя зарплата

Фото: Первое кредитное бюро

Спикер добавил, что у людей, которые относятся к числу крупных заемщиков, доходы, вероятно, выше средней заработной платы, соответственно, у них не должно быть проблем с погашением своих займов.

В ПКБ также подчеркнули, что общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге.

"32 млн контрактов было оформлено на казахстанцев. Если мы возьмем 10 млн населения старше 18 лет, то в среднем по три контракта было выдано каждому человеку. Мы понимаем, что кто-то не взял ни одного, кто-то взял 12 в течение всего года".Руслан Омаров

Сюда входят как потребительские кредиты, так и рассрочки, которые приобрели популярность среди граждан. При этом максимальные значения по выдачам наблюдались в месяцы, когда были определенные акции по рассрочкам.

выдачи кредитов, динамика

Фото: Первое кредитное бюро

Кроме этого, в ПКБ рассказали, что качество кредитного портфеля за год незначительно ухудшилось. Если на 1 января 2023 года NPL90+ составляла 12,9%, то к 1 января 2024 года выросла до 13,3%. Общий объем проблемной задолженности к началу текущего года составил 1,3 трлн тенге.

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Ольга Кудряшова
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