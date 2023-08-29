Сколько зарплат понадобится среднестатистическому казахстанцу, чтобы накопить на квартиру

Приобрести собственное жилье мечтают многие казахстанцы. Zakon.kz подсчитал, сколько средних зарплат нужно собрать жителям разных городов РК, чтобы накопить на собственную квартиру.

Цены на недвижимость в ряде городов Казахстана нельзя назвать низкими. Если соотнести стоимость квартир с доходами граждан, то для большей части населения цель накопить на собственное жилье, может показаться недостижимой, и единственной возможностью приобрести собственные квадратные метры, остается ипотека. Сопоставив средние зарплаты и стоимость квадратных метров, мы подсчитали сколько полных зарплат пришлось бы отложить казахстанцам, чтобы накопить на собственную квартиру.

Цены на жилье

По данным Бюро национальной статистики только по итогам июня 2023 года цены на квартиры вторичном рынке повысились на 1,9% по сравнению с показателями 2022 года, продажи нового жилья выросли на 5%.

На первичном рынке больше всего подорожало жилье в Павлодаре – на 18,1%, в Актау – на 18%, в Семее – на 16%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен на недвижимость стали города: Семей – 29,9%, Актобе – 22,4%, Кызылорда – 19% и Костанай – 18,8%.

При этом стоимость за квадратный метр, существенно различается по городам. Например, в Уральске, Актобе и Кызылорде, стоимость жилья на первичном рынке, намного ниже общереспубликанского уровня. А во многих казахстанских городах, цены на вторичном рынке выше, чем на покупку нового жилья.

Фото: Zakon.kz

Разница в зарплатах

Средние зарплаты по стране, тоже разнятся довольно сильно. При этом, корреляции между ценами на недвижимость и зарплатами не наблюдается. Например, цены на недвижимость в Атырау ниже общего уровня по республике, а зарплаты в регионе выше, чем в среднем по Казахстану.

Отметим, что реальные зарплаты казахстанцев также могут существенно отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Для расчетов, мы используем средние значения в соответствии с данными Бюро нацстатистики РК.

В Бюро нацстатистики поясняют, что "среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде".

Фото: Zakon.kz

Согласно аналитическим данным портала недвижимости Krisha.kz, средние цены на недвижимость июле в большинстве городов незначительно снизились. Заметный рост произошел только в городе Актау.

Фото: Krisha.kz

Сколько зарплат нужно на квартиру?

Стоит отметить, что приведенные ниже расчеты весьма условны, поскольку не учитывают возможный дополнительный заработок и реальные расходы казахстанцев на питание, коммунальные услуги, аренду жилья и пр.

Атырау

Как упоминалось выше, разница между средними зарплатами в регионах страны довольно значительная. Например, в Атырауской области зарплаты в среднем в 1,5 раза выше общереспубликанского уровня. При этом стоимость недвижимости далеко не самая высокая, если сравнить их, к примеру с Алматы, Астаной и Шымкентом. Но следует подчеркнуть, что в престижных районах или ЖК в городе Атырау стоимость может быть значительно выше средней. К слову, цены на недвижимость в Атырау одни из самых высоких по стране.

Если опираться на данные сайтов недвижимости, то в Атырау самая недорогая однокомнатная квартира в новостройке 2023 года, с черновой отделкой и площадью от 40 квадратных метров обойдется в 8 – 10 млн тенге. Это несколько дешевле средней стоимости квартир. Если разделить эти суммы на среднюю зарплату по области 573 355 тенге, то получится, что для того, чтобы накопить на такую квартиру понадобится примерно 14 – 17 зарплат. В некоторых новостройках стоимость за квадратный метр превышает 450 тысяч тенге. В таком доме квартира площадью от 40 метров обойдется почти в 20 млн тенге или почти 35 зарплат.

За новую квартиру в более элитном жилье придется заплатить от 20 до 30 млн (от 34 до 52 средних зарплат). Обустроенная однокомнатная квартира может обойтись даже в 35 млн тенге, а это уже 61 одна средняя зарплата по региону. Площадь таких апартаментов более 50 квадратных метров.

На вторичном рынке в Атырау, однокомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров домах 1980 годов можно найти стоимостью около 10 млн тенге. Однако большинство продавцов продают квартиры дороже, в результате стоимость за квадратный метр превышает 400 тысяч тенге.

Цены на двухкомнатные квартиры. Например, даже в центральном районе города можно купить двухкомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров за 12–15 млн тенге, в кирпичных и панельных домах 1980 – ых годов, что примерно соответствует средней стоимости за квадратный метр по региону.

В новостройках "дешевая" двушка площадью больше 60 квадратных метров обойдется примерно в 16–17 млн тенге, а квартира в элитном жилье может перевалить за 40, а иногда и за 50 млн, а это от 69 до 87 средних зарплат. Стоит отметить, что и площадь таких квартир может достигать 90 квадратных метров.

Петропавловск

Согласно данным статистики, наиболее низкие средние зарплаты в Казахстане в Северо – Казахстанской области. По итогам второго квартала 2023 года, средняя заработная плата здесь составила 273 814 тенге. А вот средняя стоимость жилья не самая низкая, по крайней мере в центральном городе области – Петропавловске она составляет 350 тысяч тенге за квадратный метр на вторичном рынке, и более 372 тысяч на новое жилье (данные за июль).

Двухкомнатная квартира в новостройке, площадью 50 метров может обойтись как в 15–19 млн тенге, так и в 50 млн за 85–метровые апартаменты в центре города. Стоимость за квадрат в таких квартирах достигает 600 тысяч тенге, что заметно выше средней цены по области. Конечно, откладывать зарплаты жителям Петропавловска пришлось бы значительно дольше, чем атырауцам. С учетом среднего заработка в 273 тысячи, отдать за самое недорогое жилье придется от 55 зарплат, за дорогое около 182 зарплат.

Стоимость однокомнатных квартир в домах 2023 года постройки колеблется в среднем от 10 до 20 млн (от 36 до 73 средних зарплат), а зависимости от площади и класса жилья. Общая площадь самых недорогих квартир от 35 метров, в предложениях подороже от 40 квадратов.

Примечательно, что на вторичном рынке, цены на однокомнатные квартиры, не сильно "отстают" от первичного жилья. Продавцы оценивают свои однокомнатные 35–метровые квартиры 1970–80 годов как в 7– 8 млн (25 – 29 зарплат), так и в 17 – 18 (62 – 65 зарплат). Цена зависит от возраста дома, района и пожеланий самого продавца. Стоимость за квадрат на самые дорогие квартиры достигает 500 тысяч тенге. Это заметно больше среднего значения.

Алматы

Средняя зарплата здесь по итогам второго квартала 2023 года в Алматы составила 420 380 тысяч тенге. Это выше общереспубликанского уровня, но ниже, чем в Астане, Атырауской и Мангистауской областях.

Чтобы приобрести однокомнатную квартиру в алматинской новостройке 2023 года, площадью от 35 метров, придется выложить в среднем от 12 млн (примерно 28 средних зарплат) за жилье в отдаленном от центра районе. Цена за кв.метр в бюджетном ЖК не превышает 400 тысяч. Стоит отметить, что стоимость за квадратный метр в престижном жилье, может быть в три раза выше.

Например, в элитном доме однокомнатная квартира площадью более 60 квадратов может обойтись 65 млн (более 140 зарплат).

На вторичном рынке, однушку в домах советской постройки в 35 метров можно найти как за 17–20 (40–47 зарплат) млн тенге (стоимость за квадрат ниже средней), так и за 35 – 40 млн (83 – 95 средних зарплат) в центре, где стоимость за квадратный метр превышает 1 млн тенге.

Стоимость двухкомнатной бюджетной квартиры в новостройке, площадью от 50 метров, в среднем начинается от 17 млн (40 зарплат). В элитных постройках может превышать 100 млн (237 зарплат). Однако и площадь дорогостоящих квартир может доходить до 100 метров.

Квартиры на вторичном рынке также торгуются в весьма широком диапазоне. Двухкомнатная квартира площадью 45–50 кв. м в домах 1970–1980 –ых годов может обойтись покупателю как в 20 млн (47,5 зарплат) в спальных и отдаленных районах. Стоимость за квадратный метр в таком жилье в пределах 500 тысяч. В центральной части города, двушка может обойтись и в 70 млн тенге, цена за квадрат в таких квартирах также более 1 млн тенге, при средней цене за квадратный метр по городу 600–700 тысяч.

Астана

Новые, однокомнатные квартиры площадью как минимум в 40 квадратов столичные продавцы недвижимости предлагают за 35–40 млн тенге. Если разделить эту сумму на 467 121 тенге, то получится 75–85 средних астанинских зарплат. Цена за квадрат в таком жилье, превышает среднюю по городу.

В более доступном жилье, стоимость недорогих однокомнатных квартир начинается в среднем от 8 – 9 млн (17–19 зарплат) за 35–37 метров.

На вторичном рынке в домах 1980–ых годов однокомнатную квартиру можно приобрести за 10–12 млн тенге (21–25 зарплат). К слову, стоимость за квадратный метр в бюджетном жилье и в домах старой постройки может не превышать 300 тысяч тенге, что значительно ниже средней стоимости жилья. Однако это касается не всех предложений, отдельные продавцы могут устанавливать цены на свое жилье и значительно выше.

Ценовой диапазон на двухкомнатные квартиры в новостройках также весьма широк, от 11 млн за бюджетное жилье площадью 45 метров, до 70 млн за 70–80 метровые квартиры, в элитных ЖК на левом берегу. Стоимость квадратного метра в зависимости от постройки и района, как и в городе Алматы, порой различается в три раза.

Подводя итог стоит отметить, что в целом очевидно, что большинство казахстанцев, желающих улучшить свои потребности в жилье или в целом приобрести квартиру, либо должны иметь дополнительный заработок, пользоваться действующими в стране жилищными программами, либо брать жилье в ипотеку. Ранее Zakon.kz писал о том, сколько банков в РК и на каких условиях предлагают ипотеку без первоначального взноса.

В любом случае, даже если собирать и откладывать деньги на депозит или выплачивать ипотеку, главное не в том, какая у вас заработная плата, а в собранности и пунктуальности самого человека. Ведь именно эти качества, а также педантичность и четкость выполнения поставленных целей, помогут собрать необходимую сумму для осуществления мечты.