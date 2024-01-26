Доллар резко подорожал на торгах 26 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,74 тенге, поднявшись сразу на 3,41 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также повысился составил 62,43 тенге (+0,22).

Нацбанк установил курс евро в 485,91 тенге, рубля – 5,03 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,5-450,3 тенге, евро – по 487-490,5 тенге, российские рубли – по 4,97-5,07 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 26 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,44%, до 82,07 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,75%, до 76,78 долларов за баррель.