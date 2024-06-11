Доллар еще подорожал на торгах 11 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,76 тенге, поднявшись еще на 1,52 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 61,88 тенге (+0,32).

Нацбанк установил курс евро в 481,1 тенге, рубля – в 5,05 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,1-449,7 тенге, евро – по 482-486 тенге, российские рубли – по 4,97-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 11 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures упала на 0,02%, до 81,61 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль снизились на 0,01%, до 77,73 доллара за баррель.